Маттеус: сегодня болельщики идут на стадион ради Мусиалы и Вирца

Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус прокомментировал выступление полузащитников сборной Германии Джамала Мусиалы и Флориана Вирца в уходящем 2024 году.

«Два таланта века! В прошлом люди ходили на стадион ради Лионеля Месси, сегодня болельщики идут на арену ради Джамаля Мусиалы и Флориана Вирца. Это два игрока, которые только что перешагнули 20-летний рубеж и не только очаровывают футбольную Германию, но и уже сделали себе имя в мировом футболе.

Куда ни посмотри, с завистью смотришь на Германию, на то, что в твоих рядах есть два таких исключительных таланта. Каждый топ-клуб из Европы хотел бы их иметь. Такого не происходило в этой стране уже много лет. Мусиала и Вирц с удовольствием окупают вход на стадион. Мне часто удавалось испытать это вживую на месте. Даже если они не забивают гол, они всегда дарят особые моменты и зрелища. Они привносят на поле ни с чем не сравнимую лёгкость, изысканность и хитрость.

В сборной они тоже показали, что могут играть вместе. Это не тот случай, когда они находятся в схожих позициях, что один отнимает сильные стороны у другого. Они, как правило, извлекают выгоду от игры друг с другом. Могу представить, что они также могли бы хорошо играть вместе на клубном уровне. Но это будет трудно осуществить. Не знаю, удастся ли это «Баварии». Я также был бы рад, если бы один остался в Леверкузене, а другой — в Мюнхене, и оба бы играли в Бундеслиге», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.