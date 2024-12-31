Экс-игрок «Ростова» Шомуродов может стать футболистом «Эмполи» — Ди Марцио

«Эмполи» проявляет интерес к 29-летнему нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, итальянский клуб ведёт работу над усилением линии атаки в связи с травмой нападающего Пьетро Пеллегри.

Шомуродов выступал в составе «Ростова» с 2017 по 2020 год. В нынешнем сезоне Эльдор принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: