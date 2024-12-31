Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ростова» Шомуродов может стать футболистом «Эмполи» — Ди Марцио

Экс-игрок «Ростова» Шомуродов может стать футболистом «Эмполи» — Ди Марцио
Комментарии

«Эмполи» проявляет интерес к 29-летнему нападающему «Ромы» Эльдору Шомуродову. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, итальянский клуб ведёт работу над усилением линии атаки в связи с травмой нападающего Пьетро Пеллегри.

Шомуродов выступал в составе «Ростова» с 2017 по 2020 год. В нынешнем сезоне Эльдор принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Эльдор Шомуродов Подробнее
Материалы по теме
Экс-форвард «Ростова» Шомуродов может покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно — Скира

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android