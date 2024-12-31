«Барселона» сохраняет оптимизм на фоне трудностей с регистрацией Ольмо — El Chiringuito

В «Барселоне» сохраняют спокойствие и оптимизм относительно ситуации с регистрацией 26-летнего полузащитника Даниэля Ольмо, в которой ранее Ла Лига отказала каталонскому клубу. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, на текущий момент сине-гранатовые ведут работу по устранению «препятствий», мешающих каталонскому клубу зарегистрировать футболиста на оставшуюся часть сезона испанской Примеры.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что Ла Лига повторно отказала сине-гранатовым в регистрации Ольмо на вторую часть сезона. Подчёркивалось, что «Барселона» сможет заявить хавбека, а также нападающего Пау Виктора, только если будет одобрена сделка по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

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