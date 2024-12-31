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Экс-игрок «Спартака» Лукас Барриос завершил карьеру в возрасте 40 лет

Экс-игрок «Спартака» Лукас Барриос завершил карьеру в возрасте 40 лет
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Бывший нападающий московского «Спартака», дортмундской «Боруссии» и ряда других клубов Лукас Барриос объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет.

«Хочу сообщить всем, что пришло время сказать «прощай» профессиональному футболу. Мы снова встретимся на полях, но уже с другой стороны – на той стороне, где я буду в роли тренера, поддерживая молодёжь, предоставляя им инструменты для роста и передавая опыт, накопленный мной за все эти годы», — приводит слова Барриоса Ge.Globo.

Барриос являлся футболистом «Спартака» с 2013 по 2015 год. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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