Тренер «Факела» Пятибратов поделился своей новогодней традицией

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о своей любимой новогодней традиции.

«Мне нравится, когда новогоднее торжество завершается, когда все уже расходятся, ложатся спать, а я поднимаюсь в свою комнату и немного продлеваю себе праздник, включаю телевизор и смотрю что-то новогоднее. Не знаю, как объяснить это чувство. Но это кайф. В моменте чувствуется приятное спокойствие от того, что ты завершил все дела, встретил праздник с близкими людьми, подарил подарки, и у тебя есть несколько часов, когда можно не думать о каких-либо заботах. Ты ловишь этот миг, просто радуешься тому, что живёшь. Для меня этот момент определяющий, потому что, как только ты ложишься спать и просыпаешься, начинается новый этап твоей жизни, и тебе вновь нужно включить режим «турбо», ты начинаешь вникать во все процессы и с новыми эмоциями думаешь, как стать сильнее, как справиться с новым вызовом. Ведь прошёл год, ты стал мудрее, стал взрослее, ты в каком-то смысле новый человек. Вопрос в том, как ты проявишь себя — для меня это крайне важно», — приводит слова Пятибратова официальный телеграм-канал клуба.