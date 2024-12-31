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«Барселона» выплатит Ольмо всю зарплату до 2030 года, если игрока не зарегистрируют — MD

«Барселона» выплатит Ольмо всю зарплату до 2030 года, если игрока не зарегистрируют — MD
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«Барселона» будет обязана выплатить 26-летнему полузащитнику Даниэлю Ольмо всю заработную плату до конца его контракта, завершающегося летом 2030 года, в случае если каталонский клуб не сможет зарегистрировать футболиста на оставшуюся часть сезона Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые также будут обязаны в полном объёме выплатить «РБ Лейпциг», из которого Ольмо перешёл в «Барселону» минувшим летом, фиксированную сумму, установленную за трансфер полузащитника, в размере до € 48 млн.

Ранее Ла Лига отказала сине-гранатовым в регистрации Ольмо. Сообщалось, что «Барселона» продолжает искать пути для урегулирования этой ситуации.

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