«Барселона» выплатит Ольмо всю зарплату до 2030 года, если игрока не зарегистрируют — MD

«Барселона» будет обязана выплатить 26-летнему полузащитнику Даниэлю Ольмо всю заработную плату до конца его контракта, завершающегося летом 2030 года, в случае если каталонский клуб не сможет зарегистрировать футболиста на оставшуюся часть сезона Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые также будут обязаны в полном объёме выплатить «РБ Лейпциг», из которого Ольмо перешёл в «Барселону» минувшим летом, фиксированную сумму, установленную за трансфер полузащитника, в размере до € 48 млн.

Ранее Ла Лига отказала сине-гранатовым в регистрации Ольмо. Сообщалось, что «Барселона» продолжает искать пути для урегулирования этой ситуации.

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