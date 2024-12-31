Гари Невилл раскритиковал стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ньюкаслом»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал выбор главным тренером «красных дьяволов» Рубеном Аморимом стартового состава на матч 19-го тура с «Ньюкаслом» (0:2).
«Когда вы увидели стартовый состав «Манчестер Юнайтед», вы должны были подумать, что этой команде будет очень сложно играть в свой футбол.
Два крайних защитника не очень хороши в атакующей части поля. Два центральных полузащитника не могут бегать. У трёх защитников нет ног. [Джошуа] Зиркзее не в ладах с [Расмусом] Хойлундом.
На самом деле у вас есть только Амад [Диалло], который, как вы думаете, может что-то сделать», — приводит слова Невилла Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 31 декабря 2024
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