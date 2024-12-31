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Гари Невилл раскритиковал стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ньюкаслом»

Гари Невилл раскритиковал стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ньюкаслом»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал выбор главным тренером «красных дьяволов» Рубеном Аморимом стартового состава на матч 19-го тура с «Ньюкаслом» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 4'     0:2 Жоэлинтон – 19'    

«Когда вы увидели стартовый состав «Манчестер Юнайтед», вы должны были подумать, что этой команде будет очень сложно играть в свой футбол.

Два крайних защитника не очень хороши в атакующей части поля. Два центральных полузащитника не могут бегать. У трёх защитников нет ног. [Джошуа] Зиркзее не в ладах с [Расмусом] Хойлундом.

На самом деле у вас есть только Амад [Диалло], который, как вы думаете, может что-то сделать», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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