«Реал» предложил Тренту четырёхлетний контракт и большой подписной бонус — The Athletic

Мадридский «Реал» предложил 26-летнему правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду контракт, рассчитанный на четыре года, а также «внушительный» подписной бонус. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, несмотря на сведения испанских СМИ, согласно которым английский футболист уже договорился со «сливочными», в «Ливерпуле» отмечают, что на текущий момент Александер-Арнольд не вёл официальных переговоров ни с одним из других клубов.

Напомним, контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» заканчивается грядущим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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