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Шаронов подтвердил, что не договорился с белорусским «Макслайном»

Шаронов подтвердил, что не договорился с белорусским «Макслайном»
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Российский тренер Роман Шаронов подтвердил, что не договорился с белорусским «Макслайном».

«Оставалось только подписать контракт с клубом, но мы не пришли к общему знаменателю по решению поставленных задач с клубом на сезон», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Белорусский клуб «Макслайн» ставил задачи в первый сезон быть в тройке и победить в Кубке Беларуси. Отметим, что у клуба нет своего стадиона, из-за чего возникают проблемы с лицензированием.

Ранее телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что в личном диалоге Шаронов не произвёл впечатления на хозяина витебского клуба Артёма Леонова.

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