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Гари Невилл высказался о предстоящей игре «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»

Гари Невилл высказался о предстоящей игре «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал предстоящий матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» встретятся с «Ливерпулем». Игра пройдёт в это воскресенье, 5 января, в Ливерпуле.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» всего в семи очках от зоны вылета. Они играют на выезде с «Ливерпулем», а затем — с «Арсеналом», так что это действительно сложный момент. Аморим — молодой тренер, который пришëл к нам, и ему нужно время, чтобы освоиться, но, когда результаты настолько плохи, это усиливает давление, и «Энфилд» — это то место, куда не стоит приходить. Это худшее место и в лучшие времена», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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