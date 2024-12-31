Гари Невилл высказался о предстоящей игре «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал предстоящий матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» встретятся с «Ливерпулем». Игра пройдёт в это воскресенье, 5 января, в Ливерпуле.

«Манчестер Юнайтед» всего в семи очках от зоны вылета. Они играют на выезде с «Ливерпулем», а затем — с «Арсеналом», так что это действительно сложный момент. Аморим — молодой тренер, который пришëл к нам, и ему нужно время, чтобы освоиться, но, когда результаты настолько плохи, это усиливает давление, и «Энфилд» — это то место, куда не стоит приходить. Это худшее место и в лучшие времена», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.