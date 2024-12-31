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Юрий Сёмин: надеюсь, 2025 год сложится для Захаряна удачнее, чем уходящий

Юрий Сёмин: надеюсь, 2025 год сложится для Захаряна удачнее, чем уходящий
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду на то, что 2025 год для российского атакующего полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна сложится более удачно, нежели уходящий.

«Надеюсь, 2025 год сложится для Захаряна удачнее, чем уходящий 2024 год. Жаль, что он так мало играл в последнее время», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян не принял участия ни в одном из матчей «Реала Сосьедад» из-за травмы. Футболист перешёл в испанский клуб летом 2023 года. За этот период он сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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