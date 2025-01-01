Александр Головин опубликовал фото своего новогоднего стола

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин опубликовал пост, в котором поздравил всех с Новым годом, показав фото своего праздничного стола.

«Всех с Новым Годом! Делитесь своими новогодними столами», — написал Головин в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне российский хавбек отметился двумя голами и одной результативной передачей в 19 матчах во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн.

На данный момент «Монако» располагается на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. На счету красно-белых 30 очков в 16 матчах.

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