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«Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо и Виктора. Клуб выступил с новым заявлением

«Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо и Виктора. Клуб выступил с новым заявлением
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Каталонская «Барселона» не смогла зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона-2024/2025. В клубе прокомментировали данную ситуацию.

«Барселона» подала заявку в Испанскую федерацию футбола (RFEF) на новую лицензию для Дани Ольмо и Пау Виктора. Наш клуб отрицает, что запрашивал или получал отсрочку от руководящих органов по этому вопросу», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте сине-гранатовых.

Ранее Ла Лига отказала сине-гранатовым в регистрации Ольмо. Сообщалось, что «Барселона» продолжает искать пути для урегулирования этой ситуации. Отметим, в контракте Ольмо прописан пункт, в соответствии с которым игрок становится свободным агентом, если клубу не удастся зарегистрировать его на вторую часть сезона.

Дани Ольмо перешёл в «Барселону» из «РБ Лейпциг» минувшим летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать Ольмо только до конца 2024 года, как и Пау Виктора, который пришёл в клуб из «Жироны». Всего за полгода Ольмо сыграл за сине-гранатовых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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