Ла Лига отклонила апелляцию «Барселоны» на регистрацию Ольмо и Виктора

Испанская Ла Лига опубликовала официальное заявление, подтверждающее, что «Барселона» не смогла найти решение для регистрации полузащитника своей команды Даниэля Ольмо, а также нападающего Пау Виктора.

«Барселона» не представила альтернативы, которые позволили бы зарегистрировать любых футболистов со 2 января 2025 года, в соответствии с правилами правилами финансового контроля», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подала заявку в Испанскую федерацию футбола (RFEF) на новую лицензию для Ольмо и Виктора.

Дани Ольмо подписал контракт с «Барселоной» из «РБ Лейпциг» прошлым летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать его до конца 2024 года, так же как и Пау Виктора, пришедшего в клуб из «Жироны». За полгода выступлений в составе «Барселоны» Ольмо провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

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