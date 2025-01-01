Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ла Лига отклонила апелляцию «Барселоны» на регистрацию Ольмо и Виктора

Ла Лига отклонила апелляцию «Барселоны» на регистрацию Ольмо и Виктора
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская Ла Лига опубликовала официальное заявление, подтверждающее, что «Барселона» не смогла найти решение для регистрации полузащитника своей команды Даниэля Ольмо, а также нападающего Пау Виктора.

«Барселона» не представила альтернативы, которые позволили бы зарегистрировать любых футболистов со 2 января 2025 года, в соответствии с правилами правилами финансового контроля», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подала заявку в Испанскую федерацию футбола (RFEF) на новую лицензию для Ольмо и Виктора.

Дани Ольмо подписал контракт с «Барселоной» из «РБ Лейпциг» прошлым летом. Сине-гранатовые смогли зарегистрировать его до конца 2024 года, так же как и Пау Виктора, пришедшего в клуб из «Жироны». За полгода выступлений в составе «Барселоны» Ольмо провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Официально
«Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо и Виктора. Клуб выступил с новым заявлением

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android