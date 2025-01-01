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Дани Ольмо опубликовал новогодний пост на фоне проблем с регистрацией в «Барселоне»

Дани Ольмо опубликовал новогодний пост на фоне проблем с регистрацией в «Барселоне»
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Чемпион Европы в составе сборной Испании, полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо опубликовал новогодний пост в своих соцсетях. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые не смогли зарегистрировать футболиста, из-за чего хавбек может стать свободным агентом в январе.

«Время 2025 года», — написал Ольмо на своей странице в соцсети, добавив два эмодзи-сердца — синего и красного цветов, соответствующих символике «блауграны».

Фото: Личный архив Даниэля Ольмо

Дани Ольмо подписал контракт с «Барселоной» из «РБ Лейпциг» прошлым летом. За полгода выступлений в составе «Барселоны» Ольмо провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

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