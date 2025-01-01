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Агент Ольмо высказался о будущем игрока на фоне проблем с регистрацией в «Барселоне»

Агент Ольмо высказался о будущем игрока на фоне проблем с регистрацией в «Барселоне»
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Энди Бара, агент полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо, рассказал о позиции испанского игрока насчёт выступлений за «Барселону». Напомним, ранее стало известно, что сине-гранатовые не смогли зарегистрировать футболиста, из-за чего хавбек может стать свободным агентом в январе.

«Дани хочет играть за «Барселону». Мы не рассматриваем никаких других вариантов. Решение, принятое Дани, остаться в столице Каталонии, поскольку он хочет играть за сине-гранатовых и добиться успеха в родном клубе», — приводит слова Бары журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Чемпион Европы Ольмо подписал контракт с «Барселоной» летом 2024 года, перейдя из «РБ Лейпциг». За полгода выступлений в составе «Барселоны» Ольмо провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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