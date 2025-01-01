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Стала известна позиция «Ливерпуля» насчёт возможного ухода Трента в «Реал» зимой

Стала известна позиция «Ливерпуля» насчёт возможного ухода Трента в «Реал» зимой
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Английский «Ливерпуль» сообщил мадридскому «Реалу», что правый защитник клуба Трент Александер-Арнольд не продаётся в январское трансферное окно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романов в соцсетях.

По информации источника, «Реал» настаивает на трансфере 26-летнего защитника, однако принимает позицию мерсисайдцев. В клубе готовы сделать всё, чтобы подписать игрока летом 2025 года. Отмечается, что «сливочные» не станут портить отношения с «красными» и продолжат вести дела без давления на клуб и англичанина, чтобы оформить документы о переходе Трента свободным агентом в июне.

Напомним, соглашение Александер-Арнольда с «Ливерпулем» заканчивается грядущим летом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 75 млн. В текущем сезоне защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

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