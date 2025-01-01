Стало известно, как «Барселона» пытается убедить RFEF пересмотреть регистрацию Ольмо

Каталонская «Барселона» в своей заявке в Испанскую федерацию футбола (RFEF) настаивает на пересмотре правила регистрации футболистов из-за проблем с заявкой на вторую половину сезона-2024/2025 хавбека Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора. Об этом сообщает популярный портал Actualité — Barça в соцсетях.

По информации источника, «Барселона» требует отмены старого регламента, согласно которому «игрок не может быть дважды зачислен в одну и ту же команду в течение одного сезона».

Напомним, ранее стало известно, что сине-гранатовые не смогли зарегистрировать футболистов — Ольмо и Виктора. Так, по контракту оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: