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Стало известно, как «Барселона» пытается убедить RFEF пересмотреть регистрацию Ольмо

Стало известно, как «Барселона» пытается убедить RFEF пересмотреть регистрацию Ольмо
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Каталонская «Барселона» в своей заявке в Испанскую федерацию футбола (RFEF) настаивает на пересмотре правила регистрации футболистов из-за проблем с заявкой на вторую половину сезона-2024/2025 хавбека Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора. Об этом сообщает популярный портал Actualité — Barça в соцсетях.

По информации источника, «Барселона» требует отмены старого регламента, согласно которому «игрок не может быть дважды зачислен в одну и ту же команду в течение одного сезона».

Напомним, ранее стало известно, что сине-гранатовые не смогли зарегистрировать футболистов — Ольмо и Виктора. Так, по контракту оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

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