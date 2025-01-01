Дэвид Бекхэм поделился семейной фотографией с новогоднего ужина

Совладелец «Интер Майами» и бывший футболист мадридского «Реала», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию с семейного новогоднего ужина.

На фото Дэвид и Виктория Бекхэм позируют на фоне укpашeннoй ёлки вмeсте с сыновьями: 25-летним Бруклином, 22-летним Ромео и 19-летним Крузом, дочерью Харпер и Николой Пельтц.

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

«Собираться всем вместе на праздники — это такое счастье для меня. Я вас всех очень люблю», — подписали фото Виктория и Дэвид Бекхэм в своих соцсетях.

«Интер Майами» Бекхэма досрочно стал победителем регулярного чемпионата МЛС. Однако в плей-офф американская команда вылетела на первой же стадии от «Атланты Юнайтед», в составе которой выступает российский хавбек Алексей Миранчук.

Известные дети спортсменов: