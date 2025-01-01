«Зенит» опубликовал поздравление болельщикам с Новым годом, выделив главные успехи 2024-го

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) опубликовал традиционное обращение к болельщикам в честь Нового года, выделив главные успехи клуба в 2024 году.

«Хочется разделить с вами главные воспоминания из жизни клуба в 2024 году.

25 мая, в свой день рождения, «Зенит» на последних минутах оформил победу в матче заключительного тура РПЛ с «Ростовом» и в шестой раз подряд завоевал золотые медали чемпионата страны! Драматичная развязка турнира лишь добавила эмоций команде и болельщикам, собравшимся на трибунах «Газпром Арены». Одиннадцатое национальное чемпионство — первый шаг сине-бело-голубых на пути к третьей звезде. Через неделю после этого триумфа волевая победа над «Балтикой» в финале Кубка России зафиксировала историческое достижение: зенитовцам впервые удалось стать обладателями всех трёх российских трофеев в рамках одного сезона.

К задаче повторить этот результат команда Сергея Семака успешно приступила уже в июле: не оставив шансов «Краснодару», «Зенит» стал девятикратным победителем матчей за Суперкубок России, а Сергей Богданович — самым титулованным тренером в истории российского футбола (13 трофеев!).

Осенью петербуржцы с большим отрывом выиграли свою группу на начальном этапе национального Кубка, к концу года оформили выход в 1/2 финала Пути РПЛ, а также в напряжённой борьбе завершили первую часть сезона в чемпионате России на второй строчке таблицы.

Друзья, уходящий 2024 год стал таким ярким и запоминающимся именно благодаря вам — преданным поклонникам «Зенита». Вместе мы поднимали планку рекордов ещё выше: возвращали традицию открытых тренировок у Медного всадника, принимали футбольных гостей из Аргентины и Сербии, сами отправлялись в гости в Сербию, Казахстан и Турцию, масштабно отмечали фестиваль «Год легендарных побед», посвящённый юбилеям Кубка СССР — 1944, первого национального чемпионства в истории клуба (1984) и Кубка России — 1999, а также открывали сине-бело-голубую новогоднюю елку на Невском проспекте вместе с зенитовским Дедом Морозом.

А ещё вместе с вами мы вступили в знаковый, юбилейный и уникальный для клуба сезон. Вот-вот начнётся 2025-й — год, который в Петербурге был объявлен годом «Зенита», год столетия нашего клуба. Пожелаем же, чтобы он принёс нам ещё больше поводов для радости и гордости!» — говорится в заявлении клуба.