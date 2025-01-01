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Винисиус получил приз лучшему иберо-американскому футболисту года в третий раз подряд

Винисиус получил приз лучшему иберо-американскому футболисту года в третий раз подряд
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Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил приз лучшему иберо-американскому футболисту 2024 года, сообщает испанское информационное агентство EFE.

Таким образом, Винисиус стал обладателем данной награды в третий раз подряд.

Стоит отметить, что EFE вручает награду лучшему футболисту испаноязычных и португалоязычных стран Европы и Латинской Америки с 1990 года. На протяжении этих лет приз среди прочих удостаивались Роберто Карлос, Диего Симеоне, Роналдо, Роналдиньо, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 20 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

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