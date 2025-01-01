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У «Барселоны» есть два дня, чтобы решить проблему регистрации Ольмо — журналист EFE

У «Барселоны» есть два дня, чтобы решить проблему регистрации Ольмо — журналист EFE
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Каталонская «Барселона» всё ещё может зарегистрировать хавбека своей команды Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую половину сезона-2024/2025. Об этом сообщает журналист испанских изданий EFE и Sport.es Рохер Перейра в соцсетях.

По информации источника, следующие два дня станут решающими в деле о продлении регистрации испанских футболистов. Отмечается, что сине-гранатовые могут решить проблему, если Испанская федерация футбола (RFEF) вмешается в ситуацию. Текущее положение в деле оценивается как «не всё решено, но и не всё потеряно».

Ранее стало известно, что «Барселона» не смогла зарегистрировать футболистов — Ольмо и Виктора. Так, по контракту оба испанца могут стать свободными агентами в январе.

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