Экс-футболиста Серии А насильно вывели из самолёта

28-летний бельгийский футболист, играющий на позиции полузащитника, Стефан Омеонга был снят с авиарейса «Рим — Тель-Авив» и насильно выведен полицией из самолёта, о чём сообщил журналист Саша Тавольери.

Омеонга спорит Омеонга задержан

«Во время перелёта между Римом и Тель-Авивом, когда я поднялся на борт самолёта и занял своё место, ко мне подошёл стюард по поводу предполагаемой проблемы с моими документами и попросил покинуть самолёт. Уверенный в действительности моих документов, я спокойно спросил его, в чём проблема.

Была вызвана полиция, на меня надели наручники и насильно вывели из самолёта. Оказавшись за пределами самолёта, вдали от глаз свидетелей, полицейские грубо повалили меня на землю, избили, а один из них надавил коленом мне на голову.

Затем меня, закованного в наручники, как преступника, отвезли в полицейской машине в аэропорт. Приехала скорая помощь, но в состоянии шока я был не в состоянии отвечать на вопросы парамедиков. Вскоре после этого я услышал по радио в полицейской машине: «Он отказался от медицинской помощи, всё в порядке». Это была полная ложь, я попросил их отвезти меня в машину скорой помощи, испугавшись того, что полиция может со мной сделать.

Потом меня оставили в тёмной комнате, без еды и воды, в состоянии полного унижения на несколько часов. После моего освобождения я узнал, что сотрудник полиции подал жалобу на меня за травмы, предположительно причинённые во время ареста, хотя я был в наручниках. Более того, по сей день я не получил никаких оснований для своего ареста.

Как человек и отец я не могу мириться ни с какой формой дискриминации. Этот арест — лишь видимая верхушка айсберга. Многие люди, похожие на меня, не могут найти работу, не имеют доступа к жилью или не могут заниматься любимым видом спорта просто потому, что они чернокожие. Мы должны объединиться и возвысить свой голос, чтобы рассказать окружающим — коллегам, соседям и друзьям — об этой проблеме, которая поражает наше общество и препятствует его прогрессу. Мир», — написал Омеонга в социальных сетях.

Омеонга известен своими выступлениями в итальянской Серии А за клуб «Дженоа», за который играл с 2017 по 2020 год. Последние два года провёл в Израиле за команду «Бней-Сахнин».