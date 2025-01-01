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Нападающий «Вест Хэма» Боуэн получил перелом в матче АПЛ с «Ливерпулем»

Нападающий «Вест Хэма» Боуэн получил перелом в матче АПЛ с «Ливерпулем»
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28-летний звёздный нападающий клуба «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн получил перлом левой стопы во время воскресного разгромного поражения в матче с «Ливерпулем», завершившимся со счётом 0:5, о чём сообщила пресс-служба команды.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 30'     0:2 Гакпо – 40'     0:3 Салах – 44'     0:4 Александер-Арнольд – 54'     0:5 Жота – 84'    

«К сожалению, в первом тайме нашей воскресной игры я получил перелом кости стопы. Как всегда, я старался бороться и продолжать играть до тех пор, пока физически уже не смог этого сделать. В футболе случаются травмы, но я уже с нетерпением жду возможности вернуться на поле как можно скорее. До скорой встречи», — написал Боуэн в социальных сетях.

Боуэн был заменён на 60-й минуте матча и покинул поле хромая. Сроки восстановления игрока неизвестны.

Джаррод является лучшим бомбардиром «Вест Хэма» в этом сезоне с пятью голами в Премьер-лиге и четырьмя результативными передачами. «Вест Хэм» занимает 13-е место в Премьер-лиге с шестью победами в 19 матчах чемпионата.

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