Нападающий «Вест Хэма» Боуэн получил перелом в матче АПЛ с «Ливерпулем»

28-летний звёздный нападающий клуба «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн получил перлом левой стопы во время воскресного разгромного поражения в матче с «Ливерпулем», завершившимся со счётом 0:5, о чём сообщила пресс-служба команды.

«К сожалению, в первом тайме нашей воскресной игры я получил перелом кости стопы. Как всегда, я старался бороться и продолжать играть до тех пор, пока физически уже не смог этого сделать. В футболе случаются травмы, но я уже с нетерпением жду возможности вернуться на поле как можно скорее. До скорой встречи», — написал Боуэн в социальных сетях.

Боуэн был заменён на 60-й минуте матча и покинул поле хромая. Сроки восстановления игрока неизвестны.

Джаррод является лучшим бомбардиром «Вест Хэма» в этом сезоне с пятью голами в Премьер-лиге и четырьмя результативными передачами. «Вест Хэм» занимает 13-е место в Премьер-лиге с шестью победами в 19 матчах чемпионата.