Иван Сергеев: пусть 2025 год будет самым лучшим для всех

29-летний российский нападающий «Крыльев Советов» и сборной России Иван Сергеев обратился с новогодним поздравлением к поклонникам футбола.

«Пожелаю всем здоровья, чтобы всех обошли травмы. Понимаю, что они мешают нам. На примере Вани Ломаева могу это сказать, который отразил пенальти ценой повреждения и «вылетел». Всем здоровья, без травм, везения, удачи и чтобы 2025 год был самым лучшим для всех!» — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 проведённых игр в сезоне-2024/2025 на счету самарской команды 18 очков (пять побед и три ничьих). Сергеев принял участие в 11 матчах и забил три мяча.