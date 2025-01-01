Фёдор Смолов опубликовал фото с женой у новогодней ёлки

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов опубликовал в социальных сетях праздничные фото в честь Нового года. На них Смолов позирует с супругой Кариной Истоминой, также Фёдор показал фото их совместной дочери Лоры.
Смолов и Истомина стали родителями в ноябре 2023 года.
«С наступающим», — подписал снимки Смолов.
Фото: из личного архива Фёдора Смолова
Фото: из личного архива Фёдора Смолова
Действующее трудовое соглашение Смолова с «Краснодаром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.
Ранее, в преддверии Нового года Смолов задался следующим вопросом: ««Советское» шампанское. Его вообще пьют люди? Выживают после него?»