Фёдор Смолов опубликовал фото с женой у новогодней ёлки

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов опубликовал в социальных сетях праздничные фото в честь Нового года. На них Смолов позирует с супругой Кариной Истоминой, также Фёдор показал фото их совместной дочери Лоры.

Смолов и Истомина стали родителями в ноябре 2023 года.

«С наступающим», — подписал снимки Смолов.

Фото: из личного архива Фёдора Смолова

Фото: из личного архива Фёдора Смолова

Действующее трудовое соглашение Смолова с «Краснодаром» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Ранее, в преддверии Нового года Смолов задался следующим вопросом: ««Советское» шампанское. Его вообще пьют люди? Выживают после него?»