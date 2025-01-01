Маркус Рашфорд привлёк агентство из желания быстрее покинуть «Манчестер Юнайтед» — The Sun

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд активизировал свои усилия по поиску вариантов ухода из английского клуба. Рашфорд ведёт переговоры с ведущим спортивным агентством Stellar в надежде заключить выгодную для себя сделку в январе, сообщает The Sun.

По информации издания, Рашфорд тем самым старается привлечь ещё больше сил к работе над расторжением контракта с «Манчестер Юнайтед». При этом интересы Маркуса продолжает представлять его брат Дуэйн Мейнард.

Агентство Stellar, в частности, известно тем, что способствовало переходу Гарета Бэйла из «Тоттенхэма» в «Реал Мадрид» в 2013 году — одному из громких футбольных трансферов.