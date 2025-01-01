Защитник ЦСКА Дивеев поставил оценку своей игре в 2024 году

25-летний российский футболист, защитник клуба ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поставил оценку своей игре в 2024 году.

«В плане результата и побед в 2024 году хотел большего. Если говорить про свою игру, то за год где-то стал сильнее, где-то нет. Есть нюансы, которые нужно мне будет разобрать в своей голове, — как правильно играть и двигаться. На этом я буду акцентировать внимание на зимних сборах. За 2024 год поставлю себе оценку «три», коллеги меня поймут», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место. В первом туре после возобновления РПЛ армейцы встретятся с «Зенитом». Игра состоится 1 марта.