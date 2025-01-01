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Жозе Моуринью признался, что сожалеет о решении уйти из «Реала»

Жозе Моуринью признался, что сожалеет о решении уйти из «Реала»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, о чём сожалеет в рамках своей тренерской карьеры.

«Если говорить о матчах, то таких много, потому что, когда проигрываешь, всегда думаешь, что можно было сделать что-то по-другому, а я проиграл много матчей.

Если же рассуждать о профессиональном выборе, то моё «нет» Флорентино (Пересу). Он сказал мне: «Моу, не уходи сейчас, ты сделал трудную часть, и теперь наступает хорошая...» Я знал, что так и будет, но хотел вернуться в «Челси» после трёх сложных лет в Испании. Ещё я должен был уйти из «Ромы» сразу (после проигранного финала Лиги Европы), но не сделал этого и ошибся», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Напомним, Моуринью возглавлял «Реал Мадрид» с 2010 по 2013 год.

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