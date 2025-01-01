«Лучший игрок после Иньесты». Неймар опубликовал совместное фото с Верратти

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар опубликовал в социальных сетях совместное фото с полузащитником Марко Верратти, который выступает за катарский «Аль-Араби». Предположительно, оно сделано на новогодней вечеринке.

Фото: из личного архива Неймара

«Лучший игрок после Иньесты (бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста. – Прим. «Чемпионата»)», — подписал снимок Неймар.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 16 млн.