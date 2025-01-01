Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучший игрок после Иньесты». Неймар опубликовал совместное фото с Верратти

«Лучший игрок после Иньесты». Неймар опубликовал совместное фото с Верратти
Комментарии

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар опубликовал в социальных сетях совместное фото с полузащитником Марко Верратти, который выступает за катарский «Аль-Араби». Предположительно, оно сделано на новогодней вечеринке.

Фото: из личного архива Неймара

«Лучший игрок после Иньесты (бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста. – Прим. «Чемпионата»)», — подписал снимок Неймар.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 16 млн.

Материалы по теме
Это надо видеть! Календарь всех главных спортивных событий 2025 года
Это надо видеть! Календарь всех главных спортивных событий 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android