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Алексис Дуарте: желаю «Спартаку» и болельщикам взять трофей в Новом году

Алексис Дуарте: желаю «Спартаку» и болельщикам взять трофей в Новом году
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24-летний звёздный парагвайский футболист, защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте с наступлением Нового года выступил с пожеланиями для поклонников столичной команды.

– Чего пожелаешь «Спартаку» и его болельщикам в 2025 году?
– Выиграть все оставшиеся матчи сезона и взять трофей. У нас есть потенциал для этого, — сказал Дуарте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 37 очков (11 побед, четыре ничьих) и по итогам первой части чемпионата занимает третье место. Московская команда одержала шесть побед подряд в последних играх.

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