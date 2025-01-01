Алексис Дуарте: желаю «Спартаку» и болельщикам взять трофей в Новом году

24-летний звёздный парагвайский футболист, защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте с наступлением Нового года выступил с пожеланиями для поклонников столичной команды.

– Чего пожелаешь «Спартаку» и его болельщикам в 2025 году?

– Выиграть все оставшиеся матчи сезона и взять трофей. У нас есть потенциал для этого, — сказал Дуарте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 37 очков (11 побед, четыре ничьих) и по итогам первой части чемпионата занимает третье место. Московская команда одержала шесть побед подряд в последних играх.