Глушаков — о зарплатах: кто на что учился. У меня самые большие премиальные были $ 40 тыс.

Полузащитник подмосковных «Химок» и медийного «СКА-Ростов» Денис Глушаков высказался о зарплатах футболистов.

— Помните ли вы самые большие премиальные в карьере?

— Их было так много… Наверное, самые большие премиальные были по $ 30-40 тыс. — их давали в «Локомотиве» и «Спартаке».

— Что ответите критикам, которые считают, что футболисты незаслуженно так много получают?

— Кто на что учился. Футболисты не видели детства — они много трудились, работали. Игроки же не приходят в клуб и не говорят: «Я хочу вот такую зарплату — сделайте мне её». У клуба есть бюджет, и руководство его распределяет, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».