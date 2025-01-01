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Глушаков — о зарплатах: кто на что учился. У меня самые большие премиальные были $ 40 тыс.

Глушаков — о зарплатах: кто на что учился. У меня самые большие премиальные были $ 40 тыс.
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Полузащитник подмосковных «Химок» и медийного «СКА-Ростов» Денис Глушаков высказался о зарплатах футболистов.

— Помните ли вы самые большие премиальные в карьере?
— Их было так много… Наверное, самые большие премиальные были по $ 30-40 тыс. — их давали в «Локомотиве» и «Спартаке».

— Что ответите критикам, которые считают, что футболисты незаслуженно так много получают?
— Кто на что учился. Футболисты не видели детства — они много трудились, работали. Игроки же не приходят в клуб и не говорят: «Я хочу вот такую зарплату — сделайте мне её». У клуба есть бюджет, и руководство его распределяет, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

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