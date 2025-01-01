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Глушаков — о Глушенкове: будь я тренером сборной, не вызывал бы его больше

Глушаков — о Глушенкове: будь я тренером сборной, не вызывал бы его больше
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Полузащитник подмосковных «Химок» и медийного «СКА-Ростов» Денис Глушаков раскритиковал нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова за его позицию по отношению к национальной команде России. Напомним, Глушенков заявлял, что лучше потренироваться с бразильцами в «Зените», чем играть с соперниками сборной России.

— Будь вы тренером сборной России, что вы сказали бы Максиму Глушенкову?
— У него неправильная позиция по поводу сборной России. Я бы его больше не вызывал в сборную. Я к Максу хорошо отношусь, но, мне кажется, ему нельзя так говорить про национальную команду. Если бы так говорил [Игорь] Акинфеев, у которого за спиной больше ста матчей в сборной, его можно было бы понять. Ставить ультиматумы — неправильно, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

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