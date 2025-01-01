Аленичев: желаю, чтобы в 2025 году РФС нашёл для сборной России соперников уровня Сербии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев сделал пожелание российскому футболу в наступившем 2025 году.

«Хотел бы пожелать всему российскому футболу в 2025 году, чтобы РФС сделал всё возможное и нашёл для нашей сборной соперников хотя бы уровня Сербии. Учитывая, что сейчас ходят разговоры по командам из Южной Америки, было бы очень интересно посмотреть на противостояния нашей сборной с латиноамериканскими командами», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.