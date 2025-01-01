Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев: желаю, чтобы в 2025 году РФС нашёл для сборной России соперников уровня Сербии

Аленичев: желаю, чтобы в 2025 году РФС нашёл для сборной России соперников уровня Сербии
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев сделал пожелание российскому футболу в наступившем 2025 году.

«Хотел бы пожелать всему российскому футболу в 2025 году, чтобы РФС сделал всё возможное и нашёл для нашей сборной соперников хотя бы уровня Сербии. Учитывая, что сейчас ходят разговоры по командам из Южной Америки, было бы очень интересно посмотреть на противостояния нашей сборной с латиноамериканскими командами», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Глушаков — о Глушенкове: будь я тренером сборной, не вызывал бы его больше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android