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Игрок «Химок» Глушаков: российский футбол деградирует с 2022 года

Игрок «Химок» Глушаков: российский футбол деградирует с 2022 года
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Полузащитник подмосковных «Химок» и медийного «СКА-Ростов» Денис Глушаков заявил, что футбол в России деградирует с 2022 года. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

— Вы много раз говорили, что российский футбол деградирует, — в чём это проявляется?
— Когда нет международных матчей и мы варимся в своём соку — это называется деградация. Мы с 2022 года деградируем — «Зенит» играл с «Фенербахче» товарищеский матч и проиграл. Вот вам и уровень на международной арене. Представляете, что тогда происходит в Первой лиге? — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

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