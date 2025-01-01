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Денис Глушаков: не хочу, чтобы молодёжь говорила: «Зачем нам идти в футбол, где взятки?»

Денис Глушаков: не хочу, чтобы молодёжь говорила: «Зачем нам идти в футбол, где взятки?»
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Полузащитник подмосковных «Химок» и медийного «СКА-Ростов» Денис Глушаков высказался о коррупционном скандале в Российской Премьер-Лиге. Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны выплатить 36 млн рублей на взятки судьям Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

— Как вы относитесь к коррупционному скандалу в РПЛ? Верите, что судьи берут деньги?
— Я не давал деньги. Не могу кого-то обвинить. Если Федорищев что-то знает, то интересно, как всё закончится. У него были яркие цитаты, и люди, конечно же, хотят увидеть доказательства — нужно довести это дело до ума и закрыть вопрос. Не хочется, чтобы юное поколение потом говорило: «Зачем нам идти в футбол? Там взятки люди дают», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Глушаков сыграл за «Химки» восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 100 тыс.

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