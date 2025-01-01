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Полузащитник «Химок» Глушаков: Абаскаль где-то прав, что Станкович играет на его багаже

Полузащитник «Химок» Глушаков: Абаскаль где-то прав, что Станкович играет на его багаже
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Полузащитник подмосковных «Химок» и медийного «СКА-Ростов» Денис Глушаков прокомментировал высказывания бывшего тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Напомним, ранее специалист заявил следующее: «Сегодняшняя команда «Спартака» была полностью подготовлена и создана нами».

— Абаскаль заявил, что Станкович играет на его багаже. Согласны ли вы с мнением испанца?
— Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи.

— Александр Мостовой считает, что Абаскаль — проходимец в футболе.
— Я с Абаскалем не знаком, поэтому так не могу говорить, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. Напомним, Станкович возглавил красно-белых в мае минувшего года.

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