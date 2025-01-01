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Геннадий Орлов: желаю болельщикам, чтобы в 2025 году отменили Fan ID

Геннадий Орлов: желаю болельщикам, чтобы в 2025 году отменили Fan ID
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Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов сделал своё пожелание российскому футболу в наступившем 2025 году.

«Чемпионат страны с интересом смотрится. И Кубок тоже подтянулся. Несмотря на ротацию составов, за ним интересно наблюдать. Появляются хорошие ребята. Футбол живёт — это самое главное. Хотя условия сложнейшие, особенно для института сборных. Как можно оценивать национальную команду по товарищеским матчам с Брунеем, Сирией?

И тем не менее игроки должны расти, прогрессировать, тянуться к уровню топ-футболистов Европы. К этому надо им стремиться. Этого им пожелаю. А болельщикам пожелаю, чтобы в 2025 году Fan ID отменили. Чтобы все люди ходили на футбол, как и раньше. От того, что активная часть из них не ходит, теряет и футбол, и болельщики», – сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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