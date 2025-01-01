Денис Глушаков: Семак пока несопоставим с Романцевым, не дотягивает до его уровня

Полузащитник подмосковных «Химок» и медийного «СКА-Ростов» Денис Глушаков сравнил главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака и экс-тренера московского «Спартака» Олега Романцева.

— Семак сейчас является самым титулованным отечественным тренером. Можно ли говорить, что он и Романцев — это тренеры одного эшелона?

— Пока нельзя так говорить. Романцев был в сборной, а Сергей Богданович, при всём уважении к нему, не работал там — он пока несопоставим с Олегом Ивановичем. Семак взял много титулов, молодец, но до уровня Романцева он пока не дотягивает, но у него всё впереди! — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».