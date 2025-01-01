Игрок «Химок» Глушаков: Батраков следующим уедет в европейский топ-клуб

Полузащитник подмосковных «Химок» и медийного «СКА-Ростов» Денис Глушаков высказался о хавбеке московского «Локомотива» Алексее Батракове.

— Кто следующим из российских игроков может уехать в европейский топ-клуб?

— Батраков. Мне кажется, он заиграет в Испании или Италии — парень с головой, у него должно быть светлое будущее. Знаю, что он ходил на матч «Милана», — может, у него есть мечта там поиграть, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.