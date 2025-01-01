Денис Глушаков: я ещё два года играл бы в РПЛ, но против системы не попрёшь

Полузащитник подмосковных «Химок» и медийного «СКА-Ростов» Денис Глушаков заявил, что смог бы ещё два года играть на уровне Российской Премьер-Лиги.

— Ваша карьера завершена же?

— Пока нет! Я ещё не забивал бутсы гвоздём.

— Как вы считаете, вы потянули бы уровень РПЛ сегодня?

— Как минимум ещё два года играл бы на этом уровне (улыбается). Но, к сожалению, против системы не попрёшь. А воевать и кому-то что-то доказывать… Мне неинтересно играть без серьёзных задач, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Глушаков сыграл за «Химки» восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 100 тыс.