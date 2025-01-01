Юрий Сёмин: в 2025 году хочется пожелать всем командам полных стадионов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сделал своё пожелание российскому футболу в наступившем 2025 году.

«Хочется пожелать всем командам в 2025 году яркого выступления, большего количества болельщиков на трибунах. То, что наша лига очень и очень серьёзная, показывают матчи и количество зрителей, которые ходят. Да, не на все матчи, но на отдельные. Хотелось, чтобы на всех матчах были полные стадионы», — сказал Юрий Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Помимо «Локомотива», Сёмин возглавлял таджикский «Памир», московское и киевское «Динамо», азербайджанскую «Габалу», «Мордовию», «Анжи», «Ростов».