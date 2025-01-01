Экс-тренер «Спартака» Каррера сделал пожелание красно-белым на 2025 год

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сделал своё пожелание красно-белым в наступившем 2025 году.

«Что могу пожелать «Спартаку» в 2025 году? Чтобы Новый год был полон успехов и больших побед. И, конечно, пожелаю всем здоровья. Вперёд, «Спартак», — приводит слова Массимо Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Массимо Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 год. С красно‑белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России. Сейчас «Спартак» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге после 18 сыгранных туров.