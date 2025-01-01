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Владимир Слишкович — о «Спартаке»: их скамейка запасных может бороться за место в пятёрке

Владимир Слишкович — о «Спартаке»: их скамейка запасных может бороться за место в пятёрке
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о составе московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Спартака» есть обойма в 22-23 футболиста, ни у кого в России такой команды нет. Скамейка запасных красно‑белых может бороться за место в пятёрке. Клуб потратил много денег на усиление состава, у них хорошая команда», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Владимир Слишкович входил в тренерский штаб московского «Спартака» в 2022-2024 годах, прошлой весной руководил командой после отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля. По окончании сезона главным тренером был назначен Деян Станкович, а Слишкович покинул столичный клуб.

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