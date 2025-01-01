«Трабзонспор» предложил € 3 млн за защитника «Краснодара» Тормену — Fotomac

Турецкий «Трабзонспор» интересуется центральным защитником российского «Краснодара» Витором Торменой. Об этом сообщает издание Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб готов заплатить «быкам» € 3 млн за 28-летнего футболиста.

Витор Тормена проводит второй сезон в «Краснодаре». В нынешнем сезоне защитник сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.