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«Трабзонспор» предложил € 3 млн за защитника «Краснодара» Тормену — Fotomac

«Трабзонспор» предложил € 3 млн за защитника «Краснодара» Тормену — Fotomac
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Турецкий «Трабзонспор» интересуется центральным защитником российского «Краснодара» Витором Торменой. Об этом сообщает издание Fotomac.

По информации источника, турецкий клуб готов заплатить «быкам» € 3 млн за 28-летнего футболиста.

Витор Тормена проводит второй сезон в «Краснодаре». В нынешнем сезоне защитник сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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