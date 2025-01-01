Дмитрий Булыкин назвал главное событие в российском футболе в 2024 году

Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин назвал главное событие в российском футболе в минувшем году.

«Главное событие прошлого года в российском футболе — борьба трёх команд за чемпионство в прошлом сезоне РПЛ. Была интрига до последних минут — это очень сильно понравилось болельщикам», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».