Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин назвал главное событие в российском футболе в 2024 году

Дмитрий Булыкин назвал главное событие в российском футболе в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин назвал главное событие в российском футболе в минувшем году.

«Главное событие прошлого года в российском футболе — борьба трёх команд за чемпионство в прошлом сезоне РПЛ. Была интрига до последних минут — это очень сильно понравилось болельщикам», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Материалы по теме
Владимир Слишкович — о «Спартаке»: их скамейка запасных может бороться за место в пятёрке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android