Экс-игрок «Зенита» Панов — о Дзюбе: каким бы он ни был человеком, он хороший футболист

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов высказался о форварде тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

— Вы упомянули Дзюбу. Удивлены его формой?

— Он молодец, не падает духом, старается и играет уверенно. Что ни говори, это один из лучших нападающих страны. И в сборной был очень успешен, что показал ЧМ-2018. Каким бы он ни был человеком, он хороший футболист.

— Побьёт ли Артём рекорд Дмитрия Лоськова?

— Если будет стараться и играть в таком темпе, то почему нет, — приводит слова Панова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В активе 36-летнего нападающего сейчас 232 гола за карьеру во всех турнирах, больше только у бывшего футболиста Александра Кержакова — 233. Также форвард тольяттинского клуба отстаёт на пять очков от рекорда Дмитрия Лоськова в чемпионате страны по системе «гол+пас».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.