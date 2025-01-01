Червиченко пожелал российскому футболу очиститься от «судейского креатива» в 2025 году

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сделал своё пожелание российскому футболу в наступившем 2025 году.

«Желаю в следующем году российскому футболу очиститься от судейского креатива», — сказал Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».