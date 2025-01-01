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Станислав Черчесов назвал лучших футболистов РПЛ по итогам 2024 года

Станислав Черчесов назвал лучших футболистов РПЛ по итогам 2024 года
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Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего года.

— Кого бы вы назвали футболистом года в России?
— Кандидатов много. Симпатий и антипатий у меня нет, в такие моменты надо быть справедливым. Джон Кордоба («Краснодар») проводит хороший сезон, Манфред Угальде («Спартак») много забивает, Эсекьель Барко («Спартак») хорошо проявил себя. Максим Глушенков («Зенит») здорово играет, жаль, что травмы получил. Отмечу Алексея Батракова («Локомотив»), его можно назвать открытием чемпионата, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025 возобновится 28 февраля матчем 19-го тура «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Турнирная таблица РПЛ
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