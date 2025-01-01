Тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью: футбол — это царство поверхностности и клише

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал проблемы современного футбола. Напомним, португальский специалист возглавил турецкий клуб в июне минувшего года.

— Я последний, кто может рассуждать про VAR и чистое время. Оставим эти темы футбольным «феноменам». Я всего лишь тренер и хочу им оставаться.

— Футбольным «феноменам»? А кто это?

— Хорошие тренеры, которые не знают, как побеждать. Эксперты по социальным сетям. Люди, которые имеют полномочия принимать решения, знают футбол так же, как я — атомную физику. Футбол — это царство поверхностности и клише. В ярлыках никому не отказывают. Обычно, когда люди говорят обо мне, они думают о том, что было 15, 12, 8 или 10 лет назад.

Так обстоит дело с большинством великих тренеров, которые обычно возглавляют лучшие команды и имеют лучшие шансы на выход в финалы европейских турниров. За последние годы я три раза выходил в финалы: один раз с «Манчестер Юнайтед» и дважды с «Ромой». Я смотрю на всё это с лёгким удивлением и в то же время с гордостью. Ведь когда добиваешься такого результата с клубом, у которого нет победной истории в Европе, то понимаешь, что достиг чего-то особенного, — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

После 16 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 36 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Галатасарай», у которого 44 очка.